Sex roulette tra adolescenti solo la punta dell’iceberg di un declino costante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ogni tanto sfuori dalla melma stagnante qualchedi iceberg. Il guaio è che sempre più spesso riusciamo a vedere soltanto quella, nella nostra società il cuiverso l’incapacità di approfondire e risalire alle cause prime dei problemi sembra definitivo e irrecuperabile. Che poi – sia detto per inciso – suddetta capacità di approfondire e risalire alle radici dei problemi sarebbe quanto insegnato dalla filosofia: proprio quella disciplina che, non per caso, si ha tutto l’interesse a veder sparire dal campo dell’istruzione. Non sorprende, in un sistema mediatico e produttivo in cui una popolazione confinata alla superficialità e contingenza rappresenta la migliore garanzia di ricchezza e potere per quei pochi che controllano o posseggono il medesimo sistema.