Santalucia Anm | Abuso d’ufficio? Dal governo uso arcigno del diritto penale per alcune forme di criminalità ma blando per altre

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Registriamo una scarsa attenzione, o comunque non la dovuta attenzione, del ministero della Giustizia sul piano delle risorse che non sono quelle che ci aspettavamo”. Lo ha detto il presidente dell’Anm Giuseppea margine di un convegno organizzato dalla Fp-Cgil a Reggio Calabria sul tema della “Giustizia precaria. Quale futuro per l’ufficio del processo?”. “Io chiedo in tutti i modi al ministro e agli esponenti di maggioranza e opposizione – ha aggiunto– di comprendere che investire sulla giustizia non è un buttare le risorse in un settore che non ha un ritorno di produttività. L’ufficio del processo è stata una soluzione organizzativa assolutamente utile per la giustizia. Se venisse di nuovo lasciata senza il supporto umano, morirebbe come lo era negli anni precedenti, prima del Pnrr.