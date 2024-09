Sanità Regione Lazio e Ordini Medici-Infermieri insieme per la sicurezza degli operatori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – La, glidei-Chirurghi eOdontoiatri edella provincia di Roma scendono in campo per ladei professionisti sanitari. Al fine di sensibilizzare al rispettosanitari, laha affisso uno striscione con su scritto “Stop alla violenza contro glisanitari” nella palazzina A di via Cristoforo Colombo 212. Rocca: “Diffondere la cultura del rispetto” “La violenza contro glisanitari è insensata e inaccettabile. Diffondere la cultura del rispetto per il loro lavoro è un punto centrale della nostra azione di Governo. Nel 2023 sono stati 1219 le lavoratrici e i lavoratori laziali che hanno denunciato un’aggressione: il 65% di essi è donna e il 57% risulta essere personalestico.