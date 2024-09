PSG-Juventus oggi Champions League calcio femminile | orario tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) In Francia per capitalizzare l’impresa. Non sarà affatto una sfida banale PSG-, partita ingiovedì 26 settembre (d’inizio ore 18:45) e valida per il ritorno dei play-off della UEFA Women’s2024-2025 di, il cui esito metterà in palio un posto per la fase a gironi. Le bianconere si presenteranno in terra d’Oltralpe forti del convincente successo dell’andata, terminata con il risultato di 3-1. Quanto successo a Biella conferma il buono stato di forma della formazione piemontese, in questo momento a punteggio pieno anche nel Campionato di Serie A con tre vittorie su tre. Ma la musica stavolta sarà diversa.