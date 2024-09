Prima morte in una capsula suicida | la polizia arresta varie persone coinvolte

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 26 settembre 2024) Per lavolta la ‘’ Sarco è stata utilizzata per togliere la vita a una donna malata da tempo, laè intervenuta L’hanno chiamata la ‘‘. Si tratta di unaappositamente progettata con azoto gassoso che ha come scopo quello di porre fine alle sofferenze di chi, in condizioni mediche gravi, decide di farla finita. Un’eutanasia alternativa sperimentata per lavolta in Svizzera da una donna di 64 americana che si dice fosse gravemente malata. Questa, stando ai media locali, aveva espresso da due anni il desiderio di unapacifica e serena. Il suo nome originario è Sarco. Si tratta di unasviluppata e costruita nei Paesi Bassi. Un’invenzione che, come ci si può aspettare, non è priva di polemiche come quelle contro Philip Nitschke. Per lavolta è stata utilizzata laSarco (Ansa Foto) – Cityrumors.