Prato ecco il programma di Un Autunno da sfogliare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 - Conto alla rovescia per "Unda": fra pochi giorni ritorna l’appuntamento con la rassegna realizzata dal Sistema bibliotecario provinciale pratese, coordinata dalla Biblioteca Lazzerini e realizzata anche con il sostegno della Regione Toscana. Una kermesse, quella prevista dal 28 settembre al 4 gennaio, che raccoglie quasi 200 iniziative, diversificate nel genere e pensate per ogni età, accomunate dall’attenzione al mondo dei libri e della lettura, ideate e organizzate in sinergia con associazioni, soggetti ed enti culturali del territorio: una collaborazione che di anno in anno si va sempre più consolidando e ampliando, grazie al Patto intercomunale per la lettura e al progetto della Lazzerini che ha messo a disposizione delle associazioni i propri spazi – da quest’anno il giovedì sera - per coprogettare e realizzare iniziative congiunte.