Perché si sono fatti 8 lati in Luna Rossa-Ineos? Regata allungata in Louis Vuitton Cup

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha vinto la primadella finale dellaCup, il torneo che determinerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha regolatoBritannia, imponendosi con un vantaggio di 46 secondi nelle acque di Barcellona e portandosi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle tredici regate (chi ne vince sette alza al cielo il trofeo e guadagna il diritto di fronteggiare i Kiwi). Lache ha aperto il pomeriggio in terra catalana è stata anomala, visto che il vento soffiava a 19-21 nodi: non si erano mai viste condizioni meteo di questo tipo nel corso dell’ultimo mese, nemmeno tre anni fa ad Auckland ci si era spinti a tanto.