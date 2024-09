Panico in Spagna per le nuove regole che si applicheranno ai turisti dal 1 ottobre | cosa devi sapere per andarci

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Èin Europa per la nuova legge sul turismo varata da uno dei Paesi più amato da viaggiatori e. Migliaia di operatori del settore chiedono al governo che ha fatto il decreto di congelarlo. L’entrata in vigore è infatti prevista per il 1°. La nuova norma, ufficialmente nota come Regio Decreto 933/2021, obbligherà gli alloggi privati ??in affitto e gli hotel a raccogliere i “dati di prenotazione” sensibili dei. Albergatori e agenzie di viaggio sono disperati e hanno avvertito che le controverseper la registrazione degli alberghi non sono sono difficili da implementare, ma renderanno le vacanze più costose per i viaggiatori e potrebbero danneggiare la competitività del settoreco all’estero. Il caso si sta generando in, Paese a forza vocazioneca.