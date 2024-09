Ora parla Putin | Se attaccati useremo l’atomica Messaggio choc all’Occidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nell’ultimo periodo, sul fronte della guerra fra Russia e Ucraina si è assistito a un certo movimentismo Occidentale. La scorsa settimana ilmento europeo ha votato l’autorizzazione all’uso di armi a lungo raggio contro Mosca da parte di Kiev. Ieri Zelensky, in visita a Washington, ha illustrato il suo “piano in 5 punti” per vincere la guerra. Piano che consiste essenzialmente nell’aumento del coinvolgimento degli Usa e della Nato nel conflitto. Un’evenienza che il Presidente Usa Biden e i sui temono, e infatti su aspetti come l’autorizzazione all’uso di armi americane in territorio russo da parte di Kiev hanno frenato. Ancor più irricevibile, per ora, la richiesta di Zelensky di entrata dell’Ucraina nella Nato. L’Alleanza Atlantica non può accogliere un Paese impegnato in una guerra, semplicemente perché a quel punto entrerebbe essa stessa in guerra.