Nuoto Maggie Mac Neil si ritira a 24 anni | la canadese era stata oro nei 100 farfalla a Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lo aveva già anticipato ai mediaMac, ma in queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale sui propri canali social. La forte nuotatriceha detto basta e a 24ha deciso di terminare la sua attività agonistica. Nata in Cina e adottata da una famiglia del Canada, la ragazza nordamericana si mise in evidenza nel corso dei Mondiali didel 2019 a Gwangju (Corea del Sud), dove fu capace di battere nei 100la svedese Sarah Sjoestroem. Un successo significativo perché la scandinava non perdeva una gara in quella specialità da più di sei. Un’affermazione seguita da quella più importante, alle Olimpiadi die sempre nelle due vasche della. Neglisuccessivi vanno annotati anche i tre argenti con le staffette nella rassegna iridata di Budapest e l’argento nei 100ai Mondiali di Fukuoka del 2023.