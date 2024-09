Non accettiamo la logica autoritaria | anche Landini in piazza contro il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Abbiamo appena detto alche la sicurezza di un paese la si realizza investendo sulla sanità, superando la precarietà, aumentando gli stipendi, cancellando l'evasione fiscale e colpendo chi non rispetta le leggi attraverso l'evasione fiscale e non limitando la libertà delle persone di esprimere il proprio punto di vista". Così Maurizio, segretario della Cgil, arrivando inNavona dov'era in corso la manifestazioneil ddl sicurezza, che ha visto un'ampia partecipazione politica e civile. "Abbiamo chiesto in esplicito che questo provvedimento venga messo in discussione e venga cambiato – afferma il segretario – credo che le manifestazioni di oggi indicano che un provvedimento di questa natura vail consenso delle persone. Non abbiamo nessuna intenzione di accettare e far passare questa".