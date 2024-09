Meteo | ancora allerta gialla in Toscana per pioggia e vento forte Ecco dove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 agosto 2024 –un’inper il maltempo che da giorni non dà tregua alla regione.inIl tempo nel weekend Temperature giù PrevisioniininNel dettaglio, dunque, la Protezione civile ha dunque emesso un codice giallo per rischio idrogeologico sullanord ovest dalla mezzanotte di oggi 26 settembre, alle 14 di domani venerdì 27. Le province interessate sono quelle di Massa Carrara Lucca (Camaiore,dei Marmi, Pietrasanta), Pistoia, Pisa, Firenze e Prato. Le piogge saranno più frequenti nella prima parte della giornata, a carattere sparso nell'interno dal pomeriggio e in serata.