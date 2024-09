Luna Rossa-Ineos 1-1 | Ben Ainslie reagisce e contiene i tentativi di rimonta di Bruni e Spithill

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha perso la seconda regata della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo la brillante vittoria ottenuta in gara-1, il sodalizio italiano si è dovuto inchinare agli avversari nel secondo confronto che ha animato il pomeriggio nelle acque di Barcellona e così la serie al meglio delle tredici regate è in perfetta parità: 1-1, chi ne vince sette alzerà al cielo il trofeo e guadagnerà il diritto di sfidare di Kiwi.