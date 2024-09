Louis Vuitton Cup 2024 | una vittoria a testa per Luna Rossa e Ineos nel primo giorno della finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pari e patta traBritannia neldedicato alle regatediCup, la competizione che mette in palio, oltre al trofeo, anche lo status di sfidante di New Zealand, campioni in carica dell’America’s Cup. Prima regata su un campo di gara ventosissimo a Barcellona che va – nettamente a, la barca azzurra però perde la seconda regata, vinta con merito dai britannici, ed è dunque 1-1. Ricordiamo che si arriva a sette regate vinte e che dunque questadi match race è al meglio delle tredici regate. Domani giornata di riposo, si torna in acqua sabato per altre due regate.