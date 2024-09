L’offensiva israeliana via terra in Libano passa da possibile a probabile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo tre giorni di bombardamenti oltre il confine libanese, è il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ad annunciare quello che tutti si attendevano pur temendolo: «I vostri anfibi militari calpesteranno il suolo nemico, entreranno nei villaggi che Hezbollah ha trasformato in avamposti dotati di infrastrutture sotnee e rampe di lancio puntate sule nostre città per colpire i civili israeliani». Halevi ha spiegato ai giornalisti che gli attacchi dal cielo di questi giorni avevano proprio lo scopo di distruggere le postazioni di attacco di Hezbollah e a preparare il terreno all’eventualità che le truppe israeliane debbano attraversare il confine. Eventualità che in queste ore sta diventando sempre meno remota.