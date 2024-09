LIVE PSG-Juventus 1-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Bonansea raddoppia di testa! Il PSG prova a tirare fuori i denti

Leggi tutta la notizia su oasport

81? Arriva il cambio:Beccari, entra Martina Rosucci, rientrata da poco in rosa. 80? Ultimi 10 minuti di partita più recupero. Beccari con i crampi, ci sarà un ulteriore cambio in casa Juve. 79? Che ritmi fin qui. Partita molto intensa sia allo fisico che allo emotivo. C'è tanto in gioco in questo match. 78?a piazzare Krumbiegel, palla di poco larga a lato del palo. 78?Calligaris, dentro, quindi, Sara Gama!! 77? Si sta scaldando Sara Gama. Pronta per entrare negli ultimi, fondamentali, minuti. 76? GIALLO per Echegini. Brava Beccari a recuperare palla per la Juve. 75? Partita fisica dellache sta rispedendo al mittente tutte le palle che arrivano nella loro metà campo. 75? Subito in avanti il PSG con un colpo di orgoglio. 73? CAMBIO per Abriel:Karchaoui e dentro Fazer.