LIVE Musetti-Bergs ATP Pechino 2024 in DIRETTA | attenzione al belga che sconfisse Cobolli in Davis

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell'ATP 500 ditra Lorenzoe Zizou. La partita si preannuncia alla pari, tra due giocatori in forte ascesa e che, seppur in momenti diversi dei rispettivi percorsi, si sono trovati a giocare la miglior stagione della carriera.viene dalla finale persa in quel di Chengdu, dopo una settimana che è servita più a ritrovare il ritmo gara, dopo che l'azzurro si era dedicato prevalentemente al lavoro atletico dopo la sconfitta al 3° turno degli US Open contro Nakashima. Il classe '99è caldo, visto che ha superato le durissime qualificazioni del torneo cinese, superando in due parziali sia Corentin Moutet che Yannick Hanfmann.