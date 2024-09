LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Bagnaia deve provare ad arginare la fuga di Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP d’– Numeri e statistiche GP d’Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata del week end di Mandalika, round del Mondialedi. Sul circuitono assisteremo a un day-1 molto intenso, con i centauri che dovranno spingere soprattutto per essere parte della top-10 delle pre-qualifiche, che definirà il roster dei piloti in Q1 e in Q2. Francescodovrà rispondere presente fin da subito. A Misano le cose non sono andate come si sperava e la caduta domenicale ha affossato un po’ le ambizioni di Pecco.