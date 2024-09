LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2024 in DIRETTA | gruppo di nuovo compatto sulla salita di Binz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDIDALLE 14.15 10.46 Tratto in discesa e c’è una caduta! Si toccano due atlete in una curva leggera, la tedesca Joelle Amelie Messmer e la danese Alma Walther Moller Rasmussen. Probabilmente una toccata dovuta alla poca esperienza, con le atlete che continuano a girarsi 10.45 Ilora si sta riducendo parecchio. Sono rimaste una trentina, questo strappo ha fatto davvero danni sotto l’impulso dei Paesi Bassi. 10.43 Ripreso il terzetto di testa. 10.42 Ilsta rinvenendo quasi a velocità doppia sul terzetto di testa, mentre dietro si staccano in tante. 10.41 Inizia lo strappo di, e si stacca Silvia Milesi. 10.38 32” ora per ilin testa. 10.35 Nina Lavenu, poco fa in testa, sta parlando con l’ammiraglia.