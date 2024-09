La propaganda di Salvini ha fatto male al Paese anche sul caso Open Arms | parla Laura Boldrini Pd

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 settembre 2024), deputata del Partito Democratico e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Dal 2013 al 2018 ha ricoperto il ruolo di Presidente della Camera dei Deputati, dopo aver dedicato 25 anni all’impegno internazionale che l’ha vistaportavoce per il Sud Europa dell’Unhcr. Presidente, lo scorso sabato ad Assisi si è tenuta la “Marcia della Pace” alla quale lei non ha potuto partecipare per un problema al ginocchio. Con il cuore era lì. Un errore l’invio di armi all’Ucraina? Come si può sostenere un, alle porte dell’Europa, nell’esercizio del suo diritto all’autodifesa? ”Ho sempre partecipato con convinzione alla Marcia per la pace, purtroppo quest’anno non è stato possibile, appunto per un problema al ginocchio.