La data di uscita di Synduality Echo of Ada rivelata in un trailer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ambientato nel mondo futuristico di Amasia, il nuovo sparatutto fantascientifico in terza persona di Bandai Namco Europe,of Ada, sarà disponibile dal 24 gennaio 2025 per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. È ora possibile pre-ordinare il gioco sia in versione fisica che digitale. Questa avventura di fantascienza immergerà i giocatori in Amasia, un mondo in cui gli umani convivono con l’intelligenza artificiale. In qualità di Drifter, intraprenderanno una missione per ottenere i preziosi cristalli AO, una rara risorsa vitale per sopravvivere in questo scenario visionario. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale Magus e un CRADLE personale, dovranno affrontare innumerevoli minacce e scoprire i segreti di questo futuro distopico. Il mondo è un campo di battaglia pieno di risorse ma anche pericoli, dove solo chi è più determinato può prevalere.