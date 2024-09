La crisi di Ilma Plastica Unica chance | la cessione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) È rimasta solo un’ultima speranza per i 130 lavoratori della, azienda di Gavirate di cui il Tribunale di Varese ha dichiarato il fallimento. L’ipotesi dell’esercizio provvisorio, in cui lavoratori e rappresentanti sindacali avevano riposto i loro auspici, è stata infatti scartata dai curatori fallimentari. L’incontro che si è svolto nelle scorse ore nella fabbrica di Oltrona con la proprietà non ha portato all’esito sperato, cioè un ripensamento della decisione del Tribunale con la possibilità di proseguire l’attività aziendale. Resta così solamente un’ultimaper la ditta attiva nell’automotive, dove si producono stampi per importanti case automobilistiche: solo l’eventuale interesse da parte di potenziali acquirenti può garantire la continuità che consentirebbe di salvaguardare l’occupazione e una storia aziendale lunga quasi 90 anni.