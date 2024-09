Joker | folie à deux al The Space Cinema Roma Parco De Medici il 2 ottobre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) TORNA UN NUOVO “MOVIE TALK” CON ZEROCALCARE, ANDREA DELOGU E GIORGIO VIARO AL THEDE: MERCOLEDÌ 2PER GUARDARE INSIEME L’ATTESISSIMO “” L’appuntamento per vedere in versione originale il sequel del film fenomeno del 2019 insieme al conduttore del premiato podcast “Lost in The” Giorgio Viaro, al fumettista e alla conduttrice Andrea Delogu è fissato per le 20:30 “”, il sequel del film di Todd Philips sul villain più amato nel mondo dei comics, interpretato da Joaquin Phoenix e con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn arriva aal TheDee sarà il protagonista del prossimo “Movie Talk dal vivo” mercoledì 2alle ore 20:30.