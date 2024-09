Infortunio Meret i tempi per il rientro si allungano | c’è una nuova data

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Napoli giocherà questa sera in Coppa Italia contro il Palermo, ma prima bisogna registrare delle novità che riguardano Alex. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per sfidare questa sera all’Allianz Stadium il Palermo di Alessio Dionisi nel secondo turno di Coppa Italia. Questa gara contro i rosanero, ovviamente con l’obbligo di vincere, per i partenopei rappresenta l’occasione di mettere in mostra i giocatori che hanno giocato di meno fino a questo momento. Antonio Conte, secondo diverse indiscrezioni, ha infatti in mente di cambiare ben nove giocatori rispetto all’undici titolare sceso in campo sabato prossimo contro la Juve. Uno di questi cambi è quello che riguarda Caprile e. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle brutte notizie.