Incidente per la regina Margrethe di Danimarca | ricoverata in ospedale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mercoledì 18 settembre, ladiha preso parte all’apertura del congresso sulla sclerosi ECTRIMS 2024 a Copenaghen. Di ritorno dall’evento, a quanto pare la sovrana danese è caduta ed è stata portata in. Solo non molto tempo prima, laemerita di– 84 anni – era apparsa raggiante in pubblico affermando: “Sta andando così bene”. Il 14 gennaio 2024 ladiha abdicato, cedendo il trono a suo figlio, il re Frederik X (56 anni). Quindi, dopo 52 anni sul trono, ha deciso di fare un passo indietro per godere un po’ di riposo. Tuttavia, la ex sovrana non ha abbandonato del tutto gli impegni ufficiali. Di tanto in tanto decide di essere presente ad appuntamenti che le stanno a cuore. Per questo aveva deciso di non mancare all’apertura del congresso sulla sclerosi, ECTRIMS 2024.