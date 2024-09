Il nuovo campo di petanque al parco Bella di Mai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildi Mai, nel centro di Pontedera, si arricchisce di una nuova struttura destinata all'attività sportiva e allo svago. Si tratta di un campetto di. "Un'opera per la comunità e della comunità, aperta a tutti e affidata alla custodia di tutti", hanno spiegato dall'associazione Asha Pisa onlus, ideatrice del progetto. Un progetto che ha avuto il supporto fattivo dell'Amministrazione Comunale. Al taglio del nastro, ieri pomeriggio, erano presenti la vicesindaca e assessora al sociale Carla Cocilova e l'assessore ai lavori pubblici Mattia Belli. Presenti anche i vertici toscani della Federazione Italiana Bocce per una inaugurazione che ha richiamato molte persone. Ilè stato subito utilizzato e si propone come luogo aperto e fruibile da tutti.