Il meteo spacca l’Italia tra maltempo e caldo estivo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il clima in Italia sta vivendo una fase di forti contrasti: mentre il Nord è investito da un’ondata di, il Centro-Sud è sotto l’influenza di un’intensa ondata diafricano, con punte che raggiungono i 35°C. Tuttavia, il fine settimana porterà un cambiamento radicale, con un brusco calo termico.Leggi anche: Tempesta Boris, dopo l’alluvione in Emilia Romagna il tempo migliora nel fine settimanaLeggi anche: Parentesi diintenso in Italia. Nubifragi e temporali: allerta gialla in diverse regioni Piogge intense e allerta in Romagna Secondo Andrea Garbinato, responsabile della redazione di iL.it, nei prossimi giorni il Nord Italia sarà interessato da piogge intense e diffuse. Particolare attenzione alle zone già duramente colpite dall’alluvione in Romagna, dove le nuove precipitazioni potrebbero causare ulteriori problemi.