Il centrosinistra è al capolinea Dimessi 6 consiglieri di OperAttiva

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ore contate per la sindaca Barbara Barbieri: si sonoseidi maggioranza e nelle prossime ore potrebbe essere costretta a rassegnare le dimissioni. Ieri mattina, poco prima di una seduta del consiglio comunale, si è consumato quello che potrebbe essere l’ultimo atto dell’amministrazione. "Tutti e sei i componenti dihanno rassegnato le loro dimissioni, definitive e irrevocabili, prendendo atto sia della distanza ormai insanabile dalla Giunta sia della delusione per i troppi risultati non ottenuti - spiegano i dimissionari -. Abbiamo provato a essere da stimolo dall’interno, sostenitori del cambiamento con cariche di rilievo, per poi ritrovarci isolati e impossibilitati a portare avanti le nostre istanze e i nostri progetti.