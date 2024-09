Grazie all’IA -25% consumo energia nell’agricoltura indoor

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di controllo ambientale odierni potrebbe ridurre ilenergetico per l’agricolturadel 25 per cento, contribuendo potenzialmente a sfamare il mondo man mano che la popolazione aumenta, hanno scoperto gli ingegneri della Cornell University, che hanno riportato i loro risultati su Nature Food. Secondo le Nazioni Unite, la popolazione mondiale dovrebbe crescere fino a 9,7 miliardi di persone entro il 2050. Questa crescita, combinata con il cambiamento climatico e l’urbanizzazione, richiede soluzioni per i difetti degli attuali sistemi di produzione alimentare del mondo, hanno affermato i ricercatori.