Galderisi certo | Lautaro Martinez non mi preoccupa troverà i gol

(Di giovedì 26 settembre 2024)non ha dubbi su, che al momento non ha ancora segnato nessun gol. Il capitano dell’Inter scalpita. DERBY E TORO – Giuseppe “Nanu”si è espresso sulla stracittadina e sul momento di: «Il derby è una partita a sé e a parte. La situazione che si era creata non è stata piacevole per il gruppo e l’allenatore. È stato praticamente un massacro. Risposta importante della squadra, al di là che la puoi vincere o pareggiare. Questa vittoria con l’Inter può essere una svolta per il campionato.? Non mi preoccuperei, alla fine arriverà a fare i gol che vanno fatti. Li trova i gol, li trova».