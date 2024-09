Francesco Arcangeli I suoi pittori in mostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo l’idea di una laurea suGuicciardini,(1915 - 1974) si converte, in tutti i sensi, all’arte, laureandosi invece sul Trecento bolognese con Roberto Longhi. Esordisce presto sulla rivista da Longhi fondata, Paragone, nella quale, molto presto, gli articoli dedicati all’arte contemporanea si affiancano ai saggi di storia dell’arte antica. Quando viene pubblicato il celebre scritto intitolato Gli ultimi naturalisti, Longhi, stupito, al pari di molti, di questo innovativo intervento che entra nel cuore del dibattito ’militante’ con uno sguardo tagliente e coraggioso, gli dice che "era uscito dalla storia dell’arte". Per andare dove?risponde tempo dopo, col "breve discorso" pronunciato in occasione del conferimento del premio Feltrinelli, all’Accademia dei Lincei a Roma.