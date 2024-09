Esondazione Sterza ancora nessuna traccia della nonna e del bambino scomparsi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 26 settembre 2024) MONTECATINI VAL DI CECINA – Non si fermano le ricerche sia aeree che da terradonna e del bimbo dispersi in seguito all’del fiumeil 23 settembre. Squadre ordinarie, esperti in topografia, soccorritori acquatici, sommozzatori, piloti di drone, elicotteristi, cinofili ed esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra, sono impegnati giovedì 26 settembre all’interno del dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale. Insieme al loro, uomini e mezzi dei vigili del fuoco per un totale di circa 40 unità, con 15 automezzi personale proveniente dai comandiregione imoegnati nell’area interessata dalla tracimazione delle acque del fiume. Sul posto anche circa 40 volontari di molteplici associazione del territorio, personaleProvincia di Pisa e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Val di Cecina.