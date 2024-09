Ecco come il fantasista argentino Nico Paz si prenderà il Como | VIDEO

Leggi tutta la notizia su pianetamilan

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilha prelevato dal Real Madrid il trequartistaPaz a titolo definitivo. I lariani se lo godono, diventerà fortissimo Dal Real Madrid al. La squadra di Cesc Fàbregas ha preso, per 6 milioni di euro a titolo definitivo, il talentuoso trequartistaPaz: contratto fino al 30 giugno 2028 per il 19enne, chiamato a portare fantasia e gol. Francesco Pietrella ('La Gazzetta dello Sport') spiega in questoperché è destinato a lasciare il segno