Disney continua la sua campagna di licenziamenti | centinai di dipendenti a casa

(Di giovedì 26 settembre 2024) A quanto riferisce Deadline, la Disney è nel mezzo di una nuova ondata di tagli come parte di un’“iniziativa di risparmio sui costi”. A quanto pare, circa 300 persone sono state colpite daiiniziati l’altro ieri e che continueranno oggi, con la possibilità di estendersi anche oltre. Le posizioni, tutte negli Stati Uniti, abbracciano tutte le sezioni aziendali della Disney, tra cui legale, risorse umane, finanza e comunicazioni. Tra le divisioni che non sono interessate da questo taglio ci sono Parks, ESPN e Disney Entertainment. “Valutiamo continuamente i modi per investire nelle nostre attività e gestire in modo più efficace le nostre risorse per alimentare la creatività e l’innovazione all’avanguardia che i consumatori apprezzano e si aspettano da Disney”. Ha affermato un portavoce Disney in una dichiarazione.