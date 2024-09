Cos’è Hezbollah e perché fa la guerra a Israele

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il suo nome campeggia da giorni sulle homepage dei media di tutto il mondo, per via dell’inasprimento del conflitto cone dei pesanti raid che quest’ultimo ha lanciato contro il Libano. Macontinua a restare soltanto un nome per tante persone, nonostante sia un protagonista cruciale dell’equilibrio compromesso in Medio Oriente. Non soltanto un gruppo di guerriglieri, ma realtà politica che esprime le istanze di una parte della popolazione libanese. Di ideologia islamista sciita, di germinazione iraniana, il nome del gruppo vuol dire “partito di dio”, come viene comunemente chiamato anche dalle nostre parti.