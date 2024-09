Conte | Al Napoli stiamo ricostruendo come ho fatto quando arrivai all’Inter

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il tecnico del, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Palermo Le parole di5-0 una bella prestazione di carattere «Si’, sicuramente a parte l’approccio al match è stato importante, volevamo passare il turno e quindi ci siamo detti che dovevamo fare una gara seria. L’approccio mi è piaciuto, anche la cattiveria. Poiin tutte le cose sapete che ci sarà sempre da lavorare per migliorare» Chi l’ha colpita di più? «Quello che mi piace è il gruppo base che è rimasto dall’anno scorso, perché sono dei ragazzi per bene. E chi è arrivato si è integrato benissimo. La cosa bella è che lavoriamo benissimo. Ancheabbiamo lavorato tanto per ricostruire tutto ed è un po’ quello che sta capitando alsu una vecchia base.