Cina | Shanghai emettera’ buoni di consumo per un totale di 500 mln yuan

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 set – (Xinhua) –stanziera’ 500 milioni di(circa 71,14 milioni di dollari) provenienti dal bilancio municipale per emetterediper i settori di ristorazione, alberghiero, del cinema e sportivo, ha dichiarato ieri l’ufficio informazioni del governo municipale di. I fondi per isaranno distribuiti in base alla quota die alla domanda di ciascun settore: 360 milioni diandranno al settore della ristorazione, 90 milioni dia quello alberghiero, 30 milioni al settore cinematografico e 20 milioni a quello sportivo. La prima tornata disara’ disponibile dal 28 settembre. Iper ristorazione e alberghi sono stati suddivisi in quattro fasce in base ai livelli di spesa, con aggiustamenti che saranno effettuati secondo i dati di riscatto durante l’attuazione.