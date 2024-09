Belen e Stefano pace fatta | lui è pazzo di Luna Marì

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sembra tornato il sereno traRodriguez eDe Martino. La showgirl argentina e il conduttore campano avrebbero trovato un nuovo equilibrio per il bene del figlio Santiago, come dimostrano alcuni recenti scatti. Nelle immagini, l’ex ballerino si dimostra amorevole ed affettuoso non solo con il suo primogenito, ma anche con, la figlia cheha avuto da Antonino Spinalbese.De Martino e l’affetto per la piccolaDopo continui tira e molla e qualche dichiarazione al vetriolo,Rodriguez eDe Martino sono finalmente tornati in buoni rapporti. Spinti dall’affetto reciproco e desiderosi di regalare una vita serena al figlio Santiago, la showgirl argentina e il conduttore campano hanno messo da parte i dissapori, e si stanno dimostrando due “ex” modello.