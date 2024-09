Atp Pechino esordio vincente di Sinner contro il cileno Jarry | ko in tre set E il vero brivido arriva alla fine | il gesto che commuove

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024)in rimonta per Jannikche sigla con una vittoria schiacciante il suonel torneo Atp 500 di. Il numero uno al mondo si è imposto in tre set sulNicolas, numero 28 Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. L’altoatesino dopo un primo set che lo ha visto prendere le misure ed entrare nel match con qualche perplessità , dal primo game del secondo set ha iniziato a non sbagliare più nulla, a non concedere spazi di manovra o errori forzati al suo avversario e, complice anche la flessione dell’antagonista in campo, ha chiuso senza troppi problemi.