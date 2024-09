Amadeus-De Martino tra i due litiganti irrompe Gianluca Torre

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – Che succede nel caldissimo segmento dell’Access prime time? La fascia che va dalle 20 alle 21.30 è diventata un campo di battaglia, in cui tutti i canali, non solo i primi sette, sono ormai “accesi”. Il pubblico televisivo si divide tra tre game show (‘Affari Tuoi’ su Rai1, ‘100% Italia’ su Tv8 e ‘Chissà chi è’ sul Nove), cinque programmi di attualità (‘Striscia’ su Canale5, ‘il Cavallo e la’ su Rai3, ‘4 di Sera’ su Rete4, Tg2 e Tg2 Post su Rai2) e l’inossidabile soap partenopea ‘Un posto al Sole’. In questo scenario intricato si aggiungono anche canali finora esclusi dalla lotta, come Real Time. La Prima serata, da fiore all’occhiello dei vari broadcaster, è diventato un posto che in alcuni giorni (tipo ieri sera) non fa più notizia.