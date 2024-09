Addio Tramacere una vita tra sport e volontariato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) La morte di Massimoha segnato profondamente coloro che lo conoscevano. Venuto a mancare nella giornata di martedì a seguito di un tumore che gli era stato diagnosticato a febbraio, il 52enne forlimpopolese lascia la moglie Natascia e i tanti che in questi anni lo hanno potuto apprezzare. Faceva parte dell’associazione di Protezione civile artusiana, ma la sua grande passione era lo: era infatti presidente della Poliiva Azzurra. Precedentemente aveva praticato anche la boxe con un incontro dilettantistico con il ring allestito in piazza Garibaldi. "Era un gigante buono", così lo ricorda un commosso Giorgio Bonoli, compagno di corsa alla fine degli anni ‘80. "Era un ragazzo e ci allenavamo per la maratona – racconta – partecipammo a quella di Monaco di Baviera, partimmo in sei e lui era con noi".