Abbandonano rifiuti Ecofurbi smascherati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Implacabili le telecamere, ancora una volta si sono rivelate preziose alleate nella lotta contro gli incivili chein giro per territorio o riempiono i cestini pubblici con la loro immondizia anziché smaltirla nel rispetto delle regole della raccolta . A Solbiate Arno gli occhi elettronici hanno ripreso chi stava abbandonando in modo abusivo i sacchi con idomestici in piazza Italia. Le immagini registrate sono state visionate e dunque gli incivili "all’opera" sono stati tutti identificati. Non sfuggiranno ai provvedimenti del caso, lo fa sapere il sindaco di Solbiate Arno Oreste Battiston che dice:"Saranno raggiunti da una sanzione amministrativa". Non si tratta di una sola persona, le telecamere hanno infatti immortalato diversi incivili che evidentemente pensavano di sfuggire a qualsiasi controllo.