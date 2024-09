?? Tottenham-Qarabagh il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il, come il Manchester United, si trova ad affrontare una stagione di incertezze in campionato, ma con un chiaro obiettivo europeo: conquistare l’Europa League. Dopo una partenza a rilento in Premier League, con sconfitte contro il Newcastle e un doloroso 1-0 nel derby contro l’Arsenal, gli Spurs si interrogano sul potenziale della squadra e sul rischio di vivere una stagione di transizione. Nonostante queste difficoltà , ilrimane uno dei favoriti per la vittoria finale della competizione, insieme ai Red Devils. Tuttavia, il cammino verso la finale di Bilbao sarà più lungo e tortuoso del solito. Il nuovo formato a girone unico della competizione impone grande attenzione non solo ai punti raccolti, ma anche ai gol segnati, che potrebbero fare la differenza nel lungo termine.