Volley i giovani italiani da seguire nella Superlega 2024-2025 | possibili nuovi innesti per la Nazionale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E’ unagrandi firme quella che sta per iniziare ma attenzione anche ai. Tanti i ragazzi che si affacciano per la prima volta al massimo campionato italiano, alcuni anche con buone prospettive di essere protagonisti. I nomi più altisonanti sono quelli di Alessandro Bovolenta, debuttante in, nonostante già le due stagioni in azzurro, e Luca Porro, che è al secondo anno a Padova e rientra già nel giro azzurro, poi c’è una batteria di debuttanti molto interessanti. Al centro della scena della prossimac’è un giovane promettente che sta attirando l’attenzione: si tratta di Mati Pardo. Con i suoi 203 centimetri e nato nel 2006, Pardo arriva da un’esperienza in Serie A2 con Santa Croce e farà il suo debuttomassima serie con Modena.