Uccide l’ex moglie davanti ai figli Aveva il bracciale elettronico Ma il dispositivo era guasto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ha ucciso a coltellate laai. In quella casa di Torino dove non poteva entrare. E nemmeno avvicinarsi. Da agosto, dopo un arresto per maltrattamenti e qualche settimana di carcere, il tunisino di 48 anni Abdelkader Ban Alaya era stato rimesso in libertà perché ritenuto socialmente pericoloso solo per Roua Nabi, connazionale di 34 anni, la madre dei suoi bambini. Per questo doveva stare alla larga dal perimetro in cui viveva la sua famiglia e ’al guinzaglio’ deltto. Che in un modo o nell’altro (perché il gps ha perso il segnale, l’aggeggio era scarico o la signoradisattivato la app) non ha funzionato. E qui è inevitabile porsi qualche domanda, come fa Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera che chiede al ministro Piantedosi di "spiegare la circostanza e riferire in generale sui problemi legati all’uso di questo".