Trasporti a ostacoli Disabili corse a rischio Lo sfogo dell’autista | | Fermate pericolose

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’autobus, lungo 18 metri, si accosta alla fermata. C’è una signora in carrozzina che vorrebbe salire. L’autista scende a darle una mano, ma non sempre è possibile: perché la pedana a volte non riesce a raggiungere il livello del marciapiede visto che sopra c’è una macchina parcheggiata o ce n’è una in doppia fila, nel completo disprezzo di ogni regola civile. "Una cosa che mi fa infuriare, succede spesso, ma così io non posso far salire o scendere in sicurezza i passeggeri. Soprattutto chi ha difficoltà a muoversi in autonomia". A parlare così, è un autista di lungo corso, Salvatore Russo, da una decina d’anni in servizio sul territorio, già consigliere comunale e membro del consiglio direttivo della Lega. Perché viaggiare non è alla portata di tutti e Monza non è una città per