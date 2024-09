Tragico schianto sulla A9 Autotrasportatore muore contro un camion

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Con il suo furgone, si è infilato sotto un, in un urto che gli è costato la vita. Oriano Boccalini,di 63 anni residente a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza, ieri pomeriggio verso le 15.30 era alla guida di un furgone che viaggiavaA9, in direzione Nord, nel tratto tra Lomazzo e Fino Mornasco. L’urto con il tir che lo precedeva è avvenuto all’altezza del chilometro 28, già in territorio di Fino Mornasco, quando il furgone è finito completamenteil mezzo pesante, incastrandosi. Boccalini è rimasto bloccato nell’abitacolo e solo l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal comando provinciale di Como, ha consentiti ai soccorritori e al personale medico del 118 di liberarlo e iniziare a prestare le prime cure.