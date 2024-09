Torna Genoa-Sampdoria | euforia tristezza e malinconia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Forse è perché è in equilibrio tra mare e monti. O forse è solo che è tesa tra Sud America e Nord Europa, coi figli e i nipoti oltre oceano e tra vie e carrugi donne e uomini di oltre manica. O chissà, è solo questione di amore e umore, sempre ondivago tra esaltazione e, tra lo spazio immenso del golfo e quello stretto del centro. Forse c'entra tutto questo. Soprattutto nel calcio, sport capace di espandere e moltiplicare ansie paure e gioie di una città. Genova, almeno calcisticamente, vive di momenti. A volte brutti, orribili. A volte esaltanti. Genova è a trazione rossoblù,Cricket and Football Club, ma con una componente, e nemmeno esigua, blucerchiata, Unione calcio. Ondivaga nel pallone, col pallone, per il pallone.