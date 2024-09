Sonia Bruganelli e Angelo Madonia escono finalmente allo scoperto | la foto del bacio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ormai da diversi mesi si rincorrono le voci di una storia d’amore tra la produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis,e il maestro di b, che a breve tornerà tra gli insegnanti di Ballando con le stelle, il celebre show di Rai Uno che prenderà il via proprio sabato sera., infatti, sono stati più volte paparazzati insieme, tra vacanze e uscite di piacere, ma nessuno dei due si è mai espresso sulla natura di questo rapporto, preferendo rimanere entrambi vaghi e limitandosi a spendere per l’altro parole di apprezzamento e di stima. A breve, i due si rincontreranno proprio sulla pista di Ballando, ma non formeranno una coppia e a spiegarne i motivi era stata la stessaal settimanale Chi: Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo.