Rsa fra disagi e lacune La protesta della Cisl Fp

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Soddisfatto per il nuovo corso del Regina Elena il delegatoFunzione pubblica Gianni Marchi che però coglie l’occasione per puntualizzare alcuni aspetti. "Scoprire che il presidente Fabrizio Pucci e tutto il cda si stiano impegnando per rendere la rsa un luogo dove la vecchiaia sia una meta contornati da affetti e dal calore di personale e cittadini, non può essere che un motivo di felicità. Un impegno dispendioso quello del cda, tra l’altro a titolo gratuito, un’opera portata avanti esclusivamente da loro – scrive Marchi – e certi accostamenti con la direzione risultano inesatti. Cercare di imbucare anche il direttore Antonio Sconosciuto alla festa è ridicolo. I compiti del direttore sono quelli di garantire un clima sereno, rispettare i diritti del personale e provvedere ai bilanci.